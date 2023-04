Unternehmen mit Sitz in Mönchengladbach Trützschler sammelt bei Spendenaktion 260.000 Euro für Erdbebenopfer

Als die Meldung von der Katastrophe in Mönchengladbach ankam, startete das Unternehmen schnelle Hilfsaktionen: „Unser Krisenstab in Mönchengladbach stand in engem Austausch mit unserem Standortleiter in der Türkei, um sich einen Überblick über die Lage zu verschaffen und erste Sofortmaßnahmen mit einem Team vor Ort umsetzen zu können“, berichtet Trützschler-Vorstand Ulrich Schwenken. Zu den Ad-hoc-Maßnahmen zählte die Versorgung mit Hilfsgütern (etwa Nahrung und Babynahrung, Kleidung und Hygieneartikeln) sowie die Bereitstellung von Unterkünften in erdbebenfreien Gebieten.