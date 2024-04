Zahlreiche Hilfsaktionen So unterstützen Mönchengladbacher wohltätige Zwecke

An den Veilchendienstagszug erinnern sich die Mitarbeitenden der Lebenshilfe Mönchengladbach, Ehrenamtliche und Klienten in diesem Jahr besonders gern zurück. Dank einer Geldspende von 5000 Euro der Firma Hoya konnten sie Kostüme für ihre Fußgruppe kaufen. Zusammen mit dem Hoya-Team bildeten sie schließlich eine eindrucksvolle Gruppe von etwa 90 Personen. Damit das Ganze ein rundum jeckes Erlebnis wird, an das sich alle Beteiligten gerne und noch lange erinnern, spendierte Hoya-Chefin auch noch Kamelle als Wurfmaterial und Wasser, um sich zwischendurch zu erfrischen. So zeigte die Gruppe, wie Inklusion ganz selbstverständlich funktioniert.