Mönchengladbacher Karnevalsgesellschaft Uehllöeker aus Neuwerk spenden 9000 Euro an drei Vereine

Im April hat das Kinderprinzenpaar der Stadt, Prinz Niklas II. und Prinzessin Hanna I., 1111 Euro an den „Reha-Verein KipE“ und die gleiche Summe an den Verein „Achtsam“ gespendet. Die Entscheidung traf das Prinzenpaar – auch aus privaten Gründen – mit dem Herzen. Jetzt legte die Heimatgesellschaft der beiden nach: Schecks für jeweils 3000 Euro gab die KG Uehllöeker Neuwerk ebenfalls an die Vereine „KipE“ (Hilfen für Kinder psychisch erkrankter Eltern) und „Achtsam“ sowie zusätzlich an die „Insel Tobi“ weiter. Wie das junge Prinzenpaar hatten sich die Uehllöeker frühzeitig für diese drei Vereine, die sich um Unterstützung von Kindern kümmern, als Spendenempfänger entschieden.