Kriminalgeschichte von vor 50 Jahren Das war Gladbachs spektakulärster Bankraub

Das verschafft den Geiselnehmern einen kleinen Vorsprung. Sie fahren mit Ingrid S. über die Autobahn weiter Richtung Süden. Doch in Rheinland-Pfalz holt die Polizei wieder auf. Die Bankräuber geben zwei Warnschüsse ab, die Polizisten lassen sich nicht beirren. Der Streifenwagen ist ganz dicht am Fluchtauto, als Ingrid S. aus dem geöffneten Autofenster schreit: „Hören Sie doch um Gottes willen auf mit der Verfolgung. Die schießen mich ja tot.“ Jetzt haben die Geiselnehmer freie Bahn, doch ihre Flucht endet auf einem Acker bei Göllheim, einem kleinen Ort in Rheinland-Pfalz. Die Männer ziehen Ingrid S. aus dem Wagen, wollen sie auf ihrer Flucht zu Fuß mitnehmen. Aber die Frau mit den eisernen Nerven will nicht. „Ich kann nicht mehr so schnell. Lasst mich hier doch bitte am Wald liegen“, sagt sie. Sie stimmen zu – unter einer Bedingung: Die Bankangestellte soll dort bis zum Morgengrauen liegen bleiben. Sie denkt nicht dran. Kaum sind die Männer weg, rennt sie zur nächsten Telefonzelle und ruft bei der Kripo in Mönchengladbach an. Wenige Stunden später ist auch Ingrid S. wieder zu Hause.