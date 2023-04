Internationaler Besuch Teilnehmer der Special Olympics kommen nach Gladbach

Die japanische Delegation soll am 12. Juni anreisen. Um den Austausch mit den Gästen zu erleichtern, haben sich rund zehn Freiwillige mit japanischen Sprachkenntnissen gemeldet. Die Sportler selbst werden im Wilhelm-Kliewer-Haus wohnen. Sollten sie vor dem Beginn der Special Olympics am 17. Juni in Berlin noch trainieren wollen, stehen NEW und Hephata für Transporte und Sportstätten in der Stadt zur Verfügung, heißt es in der Mitteilung.