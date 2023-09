Politik in Mönchengladbach Gülistan Yüksel kandidiert wieder als Chefin der SPD

Die Mönchengladbacher SPD trifft sich am kommenden Samstag, 30. September, zu einem Parteitag. Zwar mussten die Genossen kurzfristig den Ort ändern: Weil im Haus Erholung die Decke saniert werden muss, zieht auch die SPD mit ihrer Veranstaltung in die Kaiser-Friedrich-Halle. Dafür setzen die Sozialdemokraten beim Spitzenpersonal auf Bewährtes. Auf der Tagesordnung steht ab 10 Uhr die Wahl des Parteivorstands. Als Vorsitzende soll wieder die Bundestagsabgeordnete Gülistan Yüksel kandidieren. Sie steht seit 2014 an der Spitze der Sozialdemokraten in Mönchengladbach. Auch sonst sind dem Vernehmen nach kaum Änderungen im Vorstand zu erwarten.