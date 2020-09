Bundestagskandidatin für Mönchengladbach : SPD will Yüksel erneut ins Parlament schicken

SPD will Yüksel erneut ins Parlament schicken

Mönchengladbach Gülistan Yüksel ist seit 2013 Bundestagsabgeordnete und soll es nach dem Willen der SPD auch in der nächsten Legislaturperiode sein. Sie kürte Yüksel zur Direktkandidatin – ohne Gegenstimme.

Nicht nur Blumen lagen parat. Die Regie der SPD-Wahlkreiskonferenz hatte auch ein Bild mit Glückwünschen für Gülistan Yüksel vorbereitet, um es nach deren Kür zur Direktkandidatin für die Bundestagswahl an die Wand zu projizieren. Prophetengabe hatte das nicht erfordert. Vor der Versammlung am Mittwochabend war kein weiteres Parteimitglied als Bewerber hervorgetreten. Und auch zu Beginn der Konferenz warf niemand mehr den Hut in den Ring.