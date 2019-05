Fraktionschef Felix Heinrichs : SPD will höheres Tempo bei Strukturwandel-Projekten

SPD will höheres Tempo bei Strukturwandel-Projekten

Mönchengladbach Mönchengladbach muss schnell Weichen stellen, um von den Milliarden des Bundes für den Strukturwandel in Braunkohleregionen zu profitieren. Das fordert SPD-Ratsfraktionschef Felix Heinrichs – damit nicht andere Kommunen die Nase vorne haben.

Damit die 40 Milliarden Euro, die der Bund bis 2038 in die deutschen Braunkohle-Reviere investiert, möglichst großen Nutzen für Mönchengladbach bringen, macht SPD-Ratsfraktionschef Felix Heinrichs erneut Druck. „Wenn Mönchengladbach ein Stück von dem Kuchen abhaben will, müssen wir die Weichen schnell in die richtige Richtung stellen“, sagt Heinrichs zum Beschluss der Bundesregierung über die Milliarden. Gut sei, dass der Bund nicht nur Investitionen fördern werde, sondern auch Personalkosten für Planung.