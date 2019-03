Felix Heinrichs wird 30: Runder Geburtstag des Gladbacher SPD-Hoffnungsträgers

Mönchengladbach Felix Heinrichs, Favorit für den Kandidaten der SPD zur OB-Wahl 2020, feierte am Freitag seinen runden Geburtstag. Mit dabei: praktisch alle, die in dieser Stadt etwas zu sagen haben.

Es gibt nicht viele 30-Jährige, die zur Geburtstagsparty eine so prominente Gästeschar begrüßen können wie Felix Heinrichs. Der Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion feierte am Freitag seinen 30. Geburtstag, und dazu gratulierten beim Empfang in der Parteizentrale der Sozialdemokraten im Grunde praktisch alle, die in dieser Stadt etwas zu sagen haben. Unter ihnen auch Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners, den viele SPD-Parteifreunde unter den Gästen natürlich für den legitimen Amtsvorgänger Heinrichs halten. Oder anders ausgedrückt: Der 30-Jährige ist die personifizierte Hoffnung der Gladbacher Sozialdemokratie, nach der Kommunalwahl 2020 wieder den Oberbürgermeister zu stellen.

Aufgestellt hat die Partei noch keinen Kandidaten, aber Heinrichs ist der Genosse, der die mit Abstand größte Zustimmung in der Partei auf sich vereinigt. Darüber wollte Heinrichs an seinem Geburtstag nicht nachdenken. Auf die Frage, was er sich für sein neues Lebensjahr vorgenommen habe, antwortete er: „Die Freude bewahren und nicht alles so nah an sich heranlassen.“