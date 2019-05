Vorfall in Mönchengladbach : SPD empört über Schweinekopf an Rheydter Moschee

Rheydt Die Sozialdemokraten sehen einen Zusammenhang mit der für Sonntag geplanten Demonstration von Dominik Roeseler vor der Moschee und fordern Aufklärung.

„Entsetzt“ und „angewidert von dieser feigen und abartigen Attacke“ – so haben sich am Mittwoch drei führende Mönchengladbacher Sozialdemokraten über die fremdenfeindlichen Symbole und den abgetrennten Schweinekopf geäußert, den Unbekannte an der Masjid-Arrahman-Moschee an der Rheydter Mittelstraße abgelegt hatten. „Solche respektlosen und rassistischen Angriffe auf ein friedliches Miteinander in unserer Stadt können wir nicht tolerieren. Wir erwarten, dass alle Möglichkeiten genutzt werden, diese Tat aufzuklären und die Täter zur Rechenschaft zu ziehen“, schrieben die SPD-Bundestagsabgeordnete Gülistan Yüksel, der Landtagsabgeordnete Hans-Willi Körfges und der Ratsfraktionsvorsitzende Felix Heinrichs in einer gemeinsamen Erklärung. Weiter hieß es darin: „Es ist für uns offensichtlich, dass es einen Zusammenhang mit der für Sonntag geplanten rechtsextremen Demonstration von Dominik Roeseler gibt. Roeseler selbst wollte ursprünglich direkt vor der Moschee ein Spanferkel braten.“ Dominik Roeseler war früher Mitglied von Pro NRW und ist derzeit fraktionsloses Mitglied des Mönchengladbacher Stadtrates.