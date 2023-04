Katholischer Friedhof Odenkirchen Spaziergang über einen der größten Friedhöfe der Stadt

Der Friedhof in Odenkirchen liegt in helles Licht getaucht, die Sonne steht an diesem Nachmittag schon recht tief und sorgt damit trotz der Helligkeit für eine gewisse Melancholie. Aber diese Stimmung wird von den Besuchern verändert: Ein Mädchen läuft mit seiner kleinen Schwester Hand in Hand über den Friedhof, beide lachen ausgelassen. Eine Familie kommt mir, ins Gespräch vertieft, entgegen, an einer Grabstätte hat sich eine große Gruppe von Angehörigen getroffen, um das Grab in Ordnung zu bringen.