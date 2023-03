Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach Sparkasse zeichnet Abschlussarbeiten aus

„Ich freue mich sehr darüber, dass die investierte Mühe und Zeit honoriert wird. Die Ehrung bedeutet für mich ein hohes Maß an Wertschätzung“, sagt Mejias Hintzen. In ihrer Abschlussarbeit stellte sie die finanzielle Performance von konventionellen und nachhaltigen Investmentfonds gegenüber. Das Preisgeld möchte die 27-Jährige in eine Reise oder nachhaltige Investmentfonds investieren.