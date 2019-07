Stadtsparkasse Mönchengladbach : Sparbücher bleiben trotz wenig Zinsen beliebt

Das erste Sparbuch in Rheydt wurde am 27. August 1838 ausgegeben. Foto: Sparkasse Mönchengladbach

Die Stadtsparkasse Mönchengladbach will besonders jungen Kunden die Vorteile der Sparsamkeit für ihr weiteres Leben vermitteln.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Friedhelm Ruf

Besitzen auch Sie noch ein Sparbuch, trotz Niedrigzinses und vieler anderer Anlageformen? Dann teilen Sie das mit rund 230.000 Mönchengladbachern, die bei der Sparkasse ein entsprechendes Konto haben. „Der Gesamtbestand der Sparanlagen wird in der Bilanz des Geschäftsjahres 2018 mit rund 1,9 Milliarden Euro ausgewiesen“, sagt Sparkassen-Sprecher Bernd Ormanns. Das seien natürlich vielfältige Anlagen, aber: Der Sparwille der Mönchengladbacher Bevölkerung sei trotz anhaltender Niedrigzinsen ungebrochen. Dabei habe das altbekannte Sparbuch, seit rund 200 Jahren der deutsche Inbegriff des Sparens, seine Existenzberechtigung keineswegs verloren.

Die Geschichte des Sparbuches in der Stadt beginnt vor 181 Jahren. Damals, am 27. August 1838, erschien Dr. Carl Adolph Julius Kopstadt bei der „Sparlade des Kreises Gladbach“ in Rheydt, um seine bisherigen Einlagen in ein Buch eintragen zu lassen, das er wieder mit nach Hause nehmen konnte. „Es ist das erste Sparbuch unserer Kasse“, sagt Ormanns. Das Guthaben Kopstadts wurde im Kreis Gladbach verwaltet, weil es zu diesem Zeitpunkt noch kein öffentliches Geldinstitut in Mönchengladbach gab. Dies geschah erst am 13. September 1853, als die „Sparkasse der Bürgermeisterei Gladbach“ als Vorläuferin der heutigen Stadtsparkasse eröffnet wurde.

Info Aus der Geschichte des Sparbuchs 1818 Bei der der im Jahr 1818 gründeten Stadtsparkasse Berlin existieren offenbar schon Sparbücher. Sie werden in einem Bericht des Zahlmeisters als „Quittungsbücher“ bezeichnet. 1838 Am 12. Dezember dieses Jahres tritt in Berlin das erste Sparkassengesetz in Kraft. Darin ist von Sparbüchern die Rede. 1884 In Deutschland gibt es in diesem Jahr etwa sechs Millionen Sparbücher 1910 In Deutschland gibt es etwa 21,5 Millionen Sparbücher.

Den Wunsch, möglichst viele Menschen vom Sparen zu überzeugen, verfolgte die Sparkasse seit ihrer Gründung. Seit 1924 machte das Institut beim Weltspartag mit, ließ sich lustige Figuren einfallen, die fürs Sparen warben und schickte Grußbotschaften mit fünf Mark Guthaben, später fünf Euro, an Eltern, die gerade ein Kind bekommen hatten. Denn Vater und Mutter sollten fürs Kind ein Sparbuch anschaffen, auf denen vom Patenonkel bis zur in Bayern lebenden Tante alle einzahlen konnten. Das Kind sollte so einen guten finanziellen Start haben, wenn es 18 wurde. „Sehr beliebt waren auch die Sparschweine“, sagt Ormanns. Etwas hineinwerfen durften alle, den Schlüssel aber hatte der Sparkassen-Mitarbeiter, der die angesparten Beträge ins Sparbuch schrieb. „Für Kinder und Jugendliche ist das Sparbuch auch heute ein wichtiges Instrument, um frühzeitig das Prinzip des Konsumverzichts anschaulich zu erleben und zu erlernen“, sagt Ormanns. Statistisch besitze fast jeder zweite minderjährige Einwohner in Mönchengladbach ein Sparbuch der Sparkasse. Wer das Prinzip des Sparens frühzeitig erlerne und verinnerliche, dem werde es ein Leben lang leichter fallen.