Gründungswoche in Mönchengladbach Unternehmer verraten in der Mittelstandsarena ihre Erfahrungen

Mit gerade einmal 50 Euro Umsatz hatte sie sich in die Vox-Show gewagt, um Kapital einzusammeln und für ihr Geschäftsmodell Reichweite aufbauen zu können. „Interior Circle“ ist eine App, um gebrauchte Einrichtungsgegenstände und Möbel zu kaufen und zu verkaufen. Vom Verkaufserlös nimmt sie zwar zwei Prozent. Doch dieses Geld gibt sie an Menschen in Ländern mit fehlender Sozial- und Infrastruktur weiter. Investorin Dagmar Wöhrl wollte dann in der Sendung wissen, was denn ihr Geschäftsmodell sei. Die Antwort kam prompt: die Werbeumsätze, die Unternehmen auf ihren Apps schalten, wie die ersten genannten 50 Euro. Es schien so, dass ein Deal mit 200.000 Euro für 40 Prozent Geschäftsanteil mit Dagmar Wöhrl und Carsten Maschmeyer zustande gekommen sei. Damit verbunden, wäre auch ein Umzug von Mönchengladbach nach München notwendig gewesen. Chanté Nöhlen ist zwar zwischenzeitlich umgezogen, aber nach Heinsberg. Der Deal kam doch nicht zustande. Der Anspruch von Nöhlen in der Mittelstandsarena war diesmal nicht die Investorensuche, sondern der Austausch von Erfahrungen: „Wenn es mir gelingt, da den Impuls zu setzen: Leute macht da weiter, wo es schwierig ist, dann hat es sich gelohnt, hierhin zu kommen.“