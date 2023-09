Stadtschützenfest 2023 Mönchengladbach Spanische Nacht eröffnet Party-Wochenende in der Altstadt

„Was möchtet ihr hören?“, fragte er ins größer werdende Publikum – ohne Resonanz. „Ist doch verständlich, dass hier am frühen Freitagabend noch nicht viel los ist“, meinte der Musiker, der auch andere Kulissen kennt. „In Katar, wo ich zuletzt aufgetreten bin, war das vor der Bühne voller“, meinte der Mann, der als Mitglied der Gispy Vagabonds in den 1990er-Jahren Stammgast im deutschen Fernsehen gewesen war. Mit Engagement und Temperament gelang es dem Duo auf der Bühne, das Publikum mehr und mehr einzufangen. Immer häufiger wippten Körper, zuckten Arme und Beine im Laufe des Abends zu den beschwingten und heiteren Rhythmen. Zunächst waren es nur zwei einsame Tänzerinnen, die vor der Bühne bei Samba, Salsa oder Rumba mitmachten, was den Sänger zur augenzwinkernden Bemerkung veranlasste: „Ihr bekommt die Hälfte meiner Gage.“