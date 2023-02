Ehrung für Mönchengladbacher Später Orden für Rettung von 98 Menschen

Helmut Michelis (68), langjähriger Redaktionsleiter der Rheinischen Post in Mönchengladbach und als „Kind der allgemeinen Wehrpflicht“ 2019 nach 73 Wehrübungen altersbedingt aus dem aktiven Reservistendienst ausgeschieden, wurde jetzt im Bundesministerium der Verteidigung in Berlin mit einem Vierteljahrhundert Verspätung überraschend erneut ausgezeichnet – mit der jüngst geschaffenen Einsatzmedaille der Bundeswehr für Evakuierungsoperationen. Im Rahmen einer Feierstunde würdigte der Generalinspekteur, General Eberhard Zorn, den Mönchengladbacher für seine Verdienste um die Rettung von 98 Menschen aus 22 Nationen, darunter 21 deutsche Staatsbürger, aus bürgerkriegsähnlichen Unruhen in Albanien – am 14. März 1997!