Mönchengladbach: Spätantike Münzen im Acker entdeckt

Mönchengladbach Die Schatzsucher Mathias Budzicki und Marcel Spreyer sind im Auftrag des Landschaftsverbandes Rheinland unterwegs. Mit ihren Metalldetektoren haben sie einen bedeutsamen Fund gemacht. Der wurde am Freitag vorgestellt.

In einem Kartoffelacker in der Nähe von Rheindahlen sind mehr als 1200 Münzen aus spätanktiker Zeit gefunden worden. Mathias Budzicki und Marcel Spreyer haben sie entdeckt. Die beiden sind seit Jahren als Schatzsucher mit ihren Metalldetektoren unterwegs. Jetzt haben sie für eine Sensation gesorgt. Und dafür wurden sie am Freitag von Ina Scharrenbach mit einem Geldpreis belohnt. „Mit ihrem Fund haben Sie neues Wissen über unsere Heimat entdeckt, das jetzt mithilfe des archäologischen Teams des Landschaftsverbandes Rheinland für die Menschen in Nordrhein-Westfalen erschlossen wird“, sagte die Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung.

Am ersten Tag ihrer Suche hatten die Hobbyarchäologen auf Anhieb 140 Kupfermünzen mit Abbildungen der römischen Kaiser Arcadius und Honorius gefunden und gleich an das Land weitergegeben. Einen Tag später waren die Archäologen des LVR vor Ort. Gemeinsam mit Budzicki und Spreyer entdeckten sie den Münzschatz, der aus der Zeit um 400 nach Christus stammt. Außerdem fanden sie eine Statuette des Gottes Merkur und zwei handgefertigte Scherben.

„Die Fragmente deuten darauf hin, dass die aus einem Kochtopf stammen“, sagte die Archäologin Kerstin Kraus, die vor Begeisterung über den Fund regelrecht ins Schwärmen geriet. „Dies ist erst der dritte Fundplatz im Rheinland, an dem Münzen und Scherben an einer Stelle gefunden wurden.“ Sie ist sicher, dass es sich um einen Fund aus spätrömischer Zeit handelt. Die Münzen lagen ganz nah beieinander. „Wir können davon ausgehen, dass sie in einem Stoff- oder Lederbehältnis oder in einer Holzschatulle aufbewahrt worden sind, auf jeden Fall in einem Material, das sich längst zersetzt hat“, sagte Kerstin Kraus. „Da hat jemand sein Besitztum bewahrt.“ Und der Merkur, Schutzgott der Händler und Kaufleute, habe wohl auf dem privaten Hausaltar gestanden.