Spende aus Mönchengladbach : Rucksäcke, Blöcke und Stifte für arme Kinder im Kongo

Petit Boselo Biola (in der Mitte) und Harmut Hoevel (Vorstandsmitglied von Reverend Biola e.V.) trafen sich zur Spendenübergabe mit Catja Offermann, Vorsitzende vom Inner Wheel Club. Foto: Inner Wheel Club Mönchengladbach

Mönchengladbach Zum „Tag der guten Tat“ hat der Verein Inner Wheel Schulmaterialien an Petit Boselo Biola übergeben, der mit seiner evangelischen freikirchlichen Gemeinde in Rheydt einen sozialen Verein zur Unterstützung von armen Kindern in Kinshasa gegründet hat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Marie Braun

Stifte, Hefte, Blöcke, Malsachen und Second-Hand-Schultaschen aus Mönchengladbach: Gesammelt wurden sie vom Inner Wheel, der in der Stadt soziale Projekte unterstützt. Zum „Tag der guten Tat“ haben sie die Schulmaterialien an Petit Boselo Biola übergeben, der mit seiner evangelischen freikirchlichen Gemeinde in Rheydt einen sozialen Verein zur Unterstützung von armen Kindern in Kinshasa, der Hauptstadt seiner Heimat Kongo gegründet hat. Übergeben will der Initiator von „Reverend Biola e.V.“ die Spende selbst, Blöcke, Schultaschen & Co. sind derzeit unterwegs in zwei Containern zu ihrem Zielort, um Kindern, die dort eigentlich schulpflichtig sind im Alter von sechs bis zwölf Jahren, den Zugang zu Lernmaterialien zu erleichtern. Denn das Sozial- und Bildungssystem existiere in dem Land nur „sporadisch“, schreibt der Verein aus Mönchengladbach auf seiner Internetseite. Vor allem Kindern, um die sich keiner kümmere, gehe es schlecht.

„Wie viele Straßenkinder die demokratische Republik Kongo hat, weiß niemand so genau. Überall begegnen sie einem. Allein in Kinshasa gibt es 20.000 Straßenkinder. Sie wurden von ihren Eltern ausgesetzt, sind verwaist oder kommen aus den Kriegsgebieten, durchkreuzen die Stadt, um Unterschlupf und Essbares zu finden. Bei Ausbleiben der Hilfe kann sich jeder ausmalen, wo ihre Wege hinführen“, sagt Reverend Biola e.V. und führt aus: „In die Kriminalität, in die Kinder-Prostitution oder ins Bandentum. Oder die Straßenkinder werden von kämpfenden Einheiten aufgegriffen und als Kindersoldaten verkauft und eingesetzt“.