Gleiches Geld für alle Sozial-Holding für gerechte Bezahlung

Die Sozial-Holding der Stadt Mönchengladbach setzt sich für eine gerechte Bezahlung im Unternehmen und in der gesamten Pflegebranche ein. Dafür ist die Sozial-Holding mehrfach ausgezeichnet worden: 2022 mit dem „Universal Fair Pay Check“. Eine internationale Auszeichnung gab es im September 2023 in Den Haag: In der Kategorie „Lohngleichheit“ landete die Sozial-Holding auf dem zweiten Platz.