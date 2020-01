Sozial-Holding : Stadttochter legt Schotterstreifen an

Vor der Zentralküche der Sozial Holding ist ein Schottergarten entstanden. RP-Foto: Holger Hintzen. Foto: Holger Hintzen

Mönchengladbach Die Sozial-Holding sagt, das sei wegen der Hygiene an ihrer Zentralküche nötig.

Huh, da war doch mal was Grünes! Das ist zumindest einem Passanten aufgefallen, als er jetzt an der Zentralküche der Sozial-Holding an der August-Monforts-Straße vorbeikam. Wo bis vor kurzem ein Grünstreifen die Gebäudemauer säumte, bedeckt nun auf etwa 30 Quadratmetern dunkler Schotter den Boden. Während die Stadtverwaltung mit musterhaft grünen Gärten den Bürgern demnächst näherbringen will, auf Schottergärten zu verzichten, legt eine Tochtergesellschaft der Stadt einen solchen Schottergarten neu an? Ein schlechtes Beispiel, findet der Passant. Die Sozial-Holding hingegen will nicht ohne guten Grund so gehandelt haben.

Weil sie Bienen und anderen Insekten den grünen Lebensraum wegnehmen und durch Hitzeabstrahlung an heißen Tagen schädlich fürs Stadtklima sind, sind plattierte, betonierte und verschotterte Vorgärten nicht nur Umweltschutzverbänden wie dem BUND ein Dorn im Auge. Im Stadtrat und seinen Ausschüssen haben in der Vergangenheit sowohl die Grünen als auch die Linke Anläufe unternommen, Schottergärten den Garaus zu machen. Auch die übrigen Ratsparteien und die Stadtverwaltung ließen keine Sympathie für solche Gestaltung erkennen. Doch Verwaltung und die Koalitionäre von CDU und SPD halten über die bereits in neuen Bebauungsplänen getroffenen Festlegungen hinausgehende Verbote nicht für sinnvoll. Sie wollen auf Überzeugungsarbeit setzen – und daher Mustergärten als nachahmenswerte Beispiele vorführen.