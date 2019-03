Sitzung des Finanzausschusses: Sozial-Holding bleibt in der Gewinnzone

Sozial-Holding bleibt in der Gewinnzone

Mönchengladbach Geschäftsführer Helmut Wallrafen stellte Wirtschaftsplan vor.

Sieben Altenheime in eigener Trägerschaft, 618 stationäre Pflegeplätze und Arbeitgeber für fast 1000 Mitarbeiter – die Zahlen, die Helmut Wallrafen als Geschäftsführer der städtischen Sozial-Holding vor dem Finanzausschuss präsentierte, sind beeindruckend. Der demografische Wandel mit der alternden Gesellschaft steigert die Nachfrage: „Etwa zehn Prozent aller Mönchengladbacher haben einen Pflegefall in der Familie“, so Wallrafen. Stadtweit gebe es 9939 pflegebedürftige Menschen.