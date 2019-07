Sozial-Holding Mönchengladbach : Demente leben in einer Welt voller Fragen

Mönchengladbach Der Umgang und die Betreuung von Menschen mit Demenz stellen Angehörige vor große Herausforderungen. Sie können sich Rat und Hilfe suchen, etwa bei Pia Hermann von der Mönchengladbacher Sozial-Holding.

Am Anfang stehen Angst und Unsicherheit. Ist das, was der Vater, die Mutter, der Partner hat, Demenz oder ist es normale Vergesslichkeit? Was ist eigentlich Demenz und wo fängt sie an? Nicht nur die Familien stellen sich Fragen. Auch die Betroffenen bemerken in der Anfangsphase, dass etwas nicht stimmt und versuchen, die Symptome zu überspielen oder zu verdrängen. „Das Leben besteht plötzlich aus lauter Fragen“, erklärte Pia Hermann, Sozialpädagogin und seit mehr als 30 Jahren bei der Sozial-Holding tätig, bei einem Infoabend im Altenheim Kamillus. „Den Betroffenen ist das peinlich, sie tun so, als ob alles in Ordnung ist.“ Das sei Eigenschutz, aber das Verdrängen mache die Patienten unruhig und nervös. „Sie fühlen sich wie ein Reisender im Ausland ohne Wörterbuch und Reiseführer“, verwendet Hermann ein einprägsames Bild für die Art, wie ein Mensch mit Demenz die Umwelt wahrnimmt.