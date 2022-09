Open-Air-Veranstaltung in Mönchengladbach : Feiern in Pfützen bei „Sound of Schmölderpark“

Den Auftakt zum Open-Air-Event „Sound of Schmölderpark“ machten die Jazz Peppers mit Jutta Klein. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Die Rückkehr der Open-Air-Veranstaltung hat mit meteorologischen Startschwierigkeiten kämpfen müssen. Wie die Musiker damit umgingen und wie Gäste reagierten.

Von Sigrid Blomen-Radermacher

Die Open-Air-Veranstaltung „Sound of Schmölderpark“, liebevoll abgekürzt mit „SoS“, trug dieses Kürzel in diesem Jahr zu Recht, hätte man doch durchaus im regendurchweichten Platz vor dem Pavillon, in seinen tiefen Pfützen, die großzügig nachgefüllt wurden, versinken können. Aber der guten Laune derer, die gekommen waren, tat der Regen keinen Abbruch. Nach zwei Jahren Corona-Pause fieberte nicht nur der Förderverein Schmölderpark als Veranstalter dem Open-Air-Konzert entgegen. Denn traditionell wird es sehr gut angenommen. „Teilweise hatten wir 2000 Besucher“, erinnerte sich Vereinsmitglied Gerry Böer.

Bis zum Beginn um 16.30 Uhr war es am Samstag ein gutes Dutzend standhafter Gäste, das sich im strömenden Regen vor dem Pavillon eingefunden hatten. Die erste Band des Tages war schon da und hatte alles vorbereitet. „Wir spielen, aber vielleicht können uns die Menschen nicht hören“, erklärte Jazzmusikerin Jutta Koch lachend mit Blick auf die Zeltdächer, unter denen die Zuschauer Schutz suchten. Dort schien das Trommeln der Regentropfen der Musik ihren Rang streitig machen zu wollen. Und dennoch: „Wir fangen jetzt einfach mal an und singen und spielen die Wolken weg“, rief Jutta Koch. „Regen hin, Regen her: Viel Vergnügen“, wünschte sie den Zuhörern. Und mit „It’s wonderful“ legten sie und die Jazz Peppers schwungvoll los.

„Ob man will oder nicht, man muss alles einmal erlebt haben. Aber so ein Wetter hatten wir in 23 Jahren nicht“, kommentierte Horst Hübsch, Vorsitzender des Fördervereins Schmölderpark und Urgestein des „Sounds of Schmölderpark“, die Situation. Er begrüßte die treuen Gäste und war sicher: „Wenn uns Corona nicht untergekriegt hat, dann lassen wir uns auch vom Regen nicht unterkriegen.“

Trotz der Pfützen und der mehr oder weniger durchweichten Schuhe blieben alle Gäste bei bester Laune und ein Paar begann doch tatsächlich zu tanzen. Rita Wintzen und Peter Maus waren eigens aus Köln angereist, um die Band „Blue Moon“ zu hören – und vielleicht auch ein Tänzchen zu wagen. „Uns gefällt es gut, wir wussten ja schon vorher, dass es heute regnen würde. Aber ich habe mir gesagt, sei nicht so fimschig, wie wir Kölner es ausdrücken.“

Nach etwa einer Stunde klarte es dann auf und immer mehr Gäste trudelten vor dem Pavillon ein. Die Klugen trugen Gummistiefel. Die Kleinsten freute es ungemein, boten die Pfützen doch eine tolle Möglichkeit sich zu beschäftigen, wenn das Tanzen zur Musik langweilig wurde. Derweil zauberten die Jazz Peppers um Jutta Koch mit Liedern wie „When you’re smiling“ oder „As time goes by“ ein Lachen auf die Gesichter der Besucher.

Der Förderverein lädt für jeden „Sound of Schmölderpark“ lokale oder regionale Musikgruppen ein. Er betrachtet es als seine Aufgabe, Musiker und Bands durch die Auftritte auf der Bühne des Pavillon dem breiten Publikum vorzustellen und sie bekannter zu machen. In diesem Jahr war es etwas anders: Der Förderverein fragte vertraute Gruppen an – nicht zuletzt, um sie nach der Pandemie zu unterstützten. So war auch die Viersener Band „Blue Moon“ mit ihrer Musik aus der Zeit der Rock ’n’ Roll

eingeladen. Sie begeisterte als letzte Band bis spät in den Abend die Zuschauer, von denen immer mehr angekommen waren und brachten dabei viele von ihnen zum Tanzen.