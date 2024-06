Neubau in Mönchengladbach geplant Flüchtlingsunterkunft in Holt – diese Sorgen haben Bürger

An der Monschauer Straße, Ecke Hehner Straße will die Stadt eine Flüchtlingsunterkunft für 150 Personen bauen. Der Plan wurde bereits in politischen Gremien diskutiert und kann kommende Woche vom Rat beschlossen werden. Weil die Bürgerschaft aber bisher nicht von städtischer Seite zu dem millionenschweren Neubau und dessen Begründung informiert wurde, lud die Verwaltung nun zu einer Veranstaltung in der Turnhalle Hehnerholt ein. Die war am Montagabend auch voll besetzt. Stadtverwaltung und kommunales Gebäudemanagement konnten ihren Vortrag relativ störungsfrei halten. Im weiteren Verlauf hielten sich die Bürger meistens an die vorgegebene Redefolge, hörten aufmerksam zu und blieben weitestgehend sachlich. Die Antworten auf die wichtigsten Fragen im Überblick.