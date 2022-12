Mönchengladbacherin drohte Abschiebung Ein Supermarkt kämpft für seine Mitarbeiterin

Jeden Morgen ab 6 Uhr steht sie im Rewe-Supermarkt an der Rheydter Straße, um zu arbeiten. Ihr Chef Tobias Schmitz schätzt ihre Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit. Auch bei den Kollegen ist die 28-Jährige beliebt. Doch Kristina Randerath drohte jetzt die Abschiebung. Denn ihr Aufenthaltsrecht werde auslaufen. Das zumindest stand in einem Brief der Ausländerbehörde, den die junge Frau im Oktober erhielt.