Sonnenuntergang in Mönchengladbach Nicht nur für Nachteulen

Der Herbst ist wahrlich da. Jacken müssen angezogen, Heizungen angeschaltet werden. Die Wege sind nass. Und weil es recht früh dunkel wird, sind die Straßen und Parks zeitig leer. Doch der Herbst hat auch so viele schöne Seiten: Die bunten Blätter an den Bäumen zum Beispiel. Oder wunderschöne Sonnenuntergänge, wie hier in Geneicken, die mittlerweile zu Zeiten zu bewundern sind, die nicht allein etwas für Nachteulen sind. Und so kann der in Orangerot getauchte Himmel auch bequem beim Abendessen, zum Feierabend oder in den letzten Zügen des Arbeitstags den wohligen Tagesabschluss einläuten.