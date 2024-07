Gesundheit in Mönchengladbach „Die Haut versucht sich zu schützen, indem sie braune Pigmente produziert“

Wie also kann man vorbeugen? Lammert rät dazu, 30 Minuten vor dem Aufenthalt in der Sonne in Regionen wie dem Niederrhein ein Sonnenschutzmittel mit mindestens Lichtschutzfaktor 30 gleichmäßig auf alle Körperflächen aufzutragen. Weiter Richtung Süden sollte es ein Lichtschutzfaktor von 50, bei Vorschädigungen der Haut Faktor 100 sein. Eine weitere Möglichkeit, Sonnenbrand vorzubeugen, sei die stärkste Sonneneinstrahlung zwischen 11 und 15 Uhr ganz zu meiden und in der übrigen Zeit leichte, langärmelige Kleidung zu tragen. Für Kinder und besonders empfindliche Menschen sei das Tragen von spezieller Kleidung ratsam, die vor schädlichen UV-Strahlen schützt. Lammert gibt zu beachten, dass auch im Schatten und bei einem kühlenden Wind die Sonneneinstrahlung wirke. Dann merke man die Sonne nicht. Ihre Wirkung zeige sie dennoch. Beim Aufenthalt in der Sonne sei es außerdem wichtig, so Lammert, viel zu trinken.