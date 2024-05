Kontenpunkt in Wickrath wird umgestaltet Schlappe für CDU bei Sondersitzung zu Kreuzungsumbau

In einer Viertelstunde war sie schon vorbei, die Sondersitzung der Bezirksvertretung (BV) West am Dienstagnachmittag. Und im Ergebnis brachte sie auch keine Neuerungen: Die Bezirksvertreter wurden nicht zum geplanten Umbau des Knotenpunkts Poststraße in Wickrath angehört, die Beratungsvorlage wie auch schon bei der ordentlichen Sitzung im März in den nächsten Ratszug geschoben. Ein entsprechender Antrag aus der Reihe der Ampel-Kooperation (SPD, FDP und Grüne) fand eine Sieben-zu-Sechs-Mehrheit. Die CDU war überstimmt.