Sonderöffnung in Mönchengladbach Wenn E-Autos überraschend ausgebremst werden

Für Besitzer von neuen E-Autos war es die letzte Chance in diesem Jahr, aber kaum jemand ergriff sie: Die Zulassungsstelle des Straßenverkehrsamts in Mönchengladbach öffnete am Freitag, 29. Dezember, von 8.30 bis 11.30 Uhr extra einen Sonderschalter nur für E-Fahrzeuge. In den ersten Stunden meldet aber nur Oliver Rütz einen neuen Pkw an. Der Viersener Autohändler ist vom leeren Wartebereich in der Zulassungsstelle wenig überrascht. „Seit die Bundesregierung die Förderung so plötzlich gestoppt hat, sind keine Anfragen für E-Autos mehr bei uns eingegangen“, sagt er. „Ich bin hier, weil es mit den Papieren in einem Fall länger gedauert hat.“