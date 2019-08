Skiverein Mönchengladbach : Sommerübungen für den Wintersport

Viel Vergnügen hatten die Teilnehmer der Ski-Gymnastik bei ihrem Sommertraining im Bresgespark. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Der Skiverein Mönchengladbach bat in der Reihe „Sport im Park“ zu einem Training in den Bresgespark. Auf der Grünfläche vor dem Weiher durften Anfänger und Profis auch ohne Ski Spaß bei der Gymnastik haben.

Von Schnee war am Montagabend keine Spur in Mönchengladbach. Trotzdem, oder auch gerade deswegen, kamen im Bresgespark circa 20 Leute zusammen, um an der Veranstaltung Skigymnastik teilzunehmen. Ausgerichtet wurde sie vom Skiverein Mönchengladbach im Zuge der Veranstaltungsreihe „Sport im Park“.

Die strahlende Sonne scheint sich auch auf die Laune der Teilnehmer auszuwirken. Es scheint eher, als wäre es ein gemütlicher Tag im Park unter Freunden, als dass bald alle zwei Runden zum Aufwärmen laufen sollen. Selbst die anderen Parkbesucher werden von der Atmosphäre angezogen und fragen neugierig nach, was gerade auf der Grünfläche vor dem Weiher stattfindet. Genau so hat es sich Dieter Kauertz vom Stadtsportbund Mönchengladbach gewünscht: „In Mönchengladbach sind 35 Sportarten vertreten, die meisten Bürger wissen aber von nicht viel mehr als Fußball, Handball und vielleicht noch Hockey. Die Mitglieder werden älter, deshalb muss dringend Nachschub her, um die Vereine am Leben halten zu können“, sagt Kauertz. Die ausrichtenden Vereine betreiben ihre Veranstaltungen während der acht Wochen, in denen „Sport im Park“ stattfindet, ehrenamtlich.

Info Skigymnastik und ihre typischen Übungen Die Skigymnastik findet noch an zwei Terminen im Bresgespark statt: am 5. sowie am 12. August. Die Trainingszeit ist jeweils von 18 bis 19 Uhr. Die Übungen, die bei der Skigymnastik als typisch gelten, sind sind unter anderem Kniebeugen oder Übungen zur Balance. Teilnehmen kann jeder, der sich vorher über mg-sport-im-park.de angemeldet haben sollte.

Trainerin Ester Leistner und Teilnehmerin Birgit Richter, die beide Mitglied des Skivereins Mönchengladbachs sind, gehen ohne große Erwartungen an die Skigymnastik am Montagabend. „Sonst findet das Ganze ja in einer Halle statt“, erklären die Beiden. Diese ist aufgrund der Sommerferien aber aktuell geschlossen. „Es wird bestimmt lustig, genau wie sonst. Nur ist es diesmal noch schöner, die Umgebung ist herrlich und die Luft gut.“