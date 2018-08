Mönchengladbach: Sommerthema "Seenotrettung"

Noch ist der Ratssaal leer. Im Rathaus Rheydt tagt der Rat in seiner Sondersitzung am Mittwoch, 29. August, und diskutiert unter anderem über die „Seenotrettung“. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Soll die Stadt öffentlich erklären, dass sie bereit ist, in Seenot geratene Flüchtlinge zusätzlich aufzunehmen? Die Frage um ein symbolisches Zeichen beschäftigt Mönchengladbachs Politiker in der Sommerpause mehr als gewünscht.

Die SPD gab den Anstoß, die Grünen machten daraus einen Antrag, und die CDU traf sich mitten in der Sommerpause zu einer Sondersitzung. Urlaub hin oder her. Es geht um ein sensibles, emotionales Thema: Soll sich die Stadt Mönchengladbach öffentlich bereit erklären, in Seenot geratene Flüchtlinge zusätzlich aufzunehmen?