Kleine Leseratten in Mönchengladbach Der 18. Sommerleseclub feierte Abschluss im Volksbad

Vom 6. Juni bis zum 11. August fand in diesem Jahr der bereits 18. Sommerleseclub (kurz SLC) in Kostenpflichtiger Inhalt Mönchengladbach statt. In dieser Zeit konnten Kinder und Jugendliche lesen, Hörbücher hören und an verschiedenen Mitmach-Aktionen teilnehmen. Für jedes (Hör-) Buch und für jede mitgemachte Aktion gab es dann an festen Stempeltagen in der Kinderwelt der Zentralbibliothek im Carl Brandts Haus einen Stempel ins sogenannte Log-Buch, das alle Teilnehmenden zum Beginn der Aktion ausgehändigt bekommen haben.