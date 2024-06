Veranstaltung in Mönchengladbach Stadttöchter WFMG und EWMG laden zum Netzwerken in Biergarten

Im Biergarten von Haus Erholung treffen sich in diesen Tagen die Fußball-Fans zum Public Viewing. Und auch am Dienstagabend (25. Juni) waren auf der großen Leinwand die EM-Partien zu sehen. Immerhin trafen acht Mannschaften in vier Spielen aufeinander – und es ging darum, auf wen Deutschland als Nächstes trifft. Dennoch spielte der Fußball an diesem Abend nur eine Nebenrolle. Denn so viele Gäste aus den verschiedenen Bereichen der Stadtgesellschaft treffen selten aufeinander – bei schönstem Sommerwetter gab es viel Gelegenheit für den lockeren Austausch.