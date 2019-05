Bunter Garten in Mönchengladbach : Sommerblumen für das große Beet

Bunter Garten in Mönchengladbach

(RP) 20 Mitarbeiter der mags-Grünunterhaltung haben am Montag 21.000 Stauden – weißen Duftsteinrich, rosa und rote Eisbegonien, gelbes und rotes Indisches Blumenrohr, Ziergras sowie gelbe Goldmarien – in das große Beet im Bunten Garten gepflanzt.

Diese Pflanzen blühen von Juni bis Oktober und vertragen die warmen Temperaturen und die Sonne im Sommer gut. Das Muster, in dem die Pflanzen angeordnet sind, hat Ralf Bender, Meister bei der mags-Grünunterhaltung, kreativ erdacht. In diesem Jahr sind es Kreise und Rechtecke einer Serviette, die als Vorlage für das Blumenparterre dienen. Das 1000 Quadratmeter große Blumenbeet gilt als eine der Hauptattraktionen in der Stadt – und das seit mehr als 75 Jahren. Im Frühjahr werden traditionell Stiefmütterchen eingesetzt. Foto: Detlef Ilgner