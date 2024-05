Park in Mönchengladbach So sieht die neue Sommerbepflanzung im Bunten Garten aus

Mönchengladbach · Stauden und Sommerblumen geben dem Park in den kommenden Wochen und Monaten noch mehr Farbe. Wie auch in den vergangenen Jahren sind die Pflanzen in einem Muster eingebracht worden.

15.05.2024 , 18:00 Uhr

Die Mags hat die Sommerbepflanzung am 14. Mai 2024 eingebracht. Foto: Markus Rick (rick)

Die Mags hat das große Blumenparterre der grünen Oase im Mönchengladbacher Norden neu bepflanzt. Verschiedene Stauden und Sommerblumen verwandeln das etwa 1000 Quadratmeter große Feld mit dem Brunnen im Zentrum in ein Blumenmeer mit neuem Muster. Dieses Jahr hat sich die für Grünflächen zuständige Stadttochter für ein grafisches Muster aus Kreisen und Halbkreisen entschieden, das die eingebrachten Blumen formen. Ähnlich gestaltet werden die Beete vor der Kaiser-Friedrich-Halle sowie jene rund um die Vogel-Voliere und den zwei Bären, die in den kommenden Tagen bepflanzt werden. Die Mags hat die Bepflanzung aus der Luft fotografiert. So ist das Muster gut zu erkennen. Foto: Mags Hauptakteure der Sommerbepflanzung sind Eisbegonien, duftende Vanilleblumen und Verbenen. Hinzu kommen niedrige Dahlien, die mit ihrer Leuchtkraft das Ensemble zum Strahlen bringen. „Da die Pflanzen mehrjährig sind, können wir sie im Sinne der Nachhaltigkeit im Winter an anderen Stellen im Stadtgebiet einpflanzen“, wird Mags-Landschaftsarchitektin Birgitt Krefting, die die Bepflanzung geplant hat, in einer Mitteilung zitiert. So hat der Lavendel aus der Frühjahrsbepflanzung hat auch schon einen neuen Platz erhalten – zum Beispiel im Apothekergarten. Die Pflanzpläne umgesetzt hat Thomas Loers, Meister bei der Mags-Grünunterhaltung, über mehrere Tage mit seinem Team: „Weil das große Blumenbeet durch den vielen Regen der vergangenen Monate stark gelitten hat, mussten wir vor der eigentlichen Bepflanzung mehrere Tonnen neuen Sand ausbringen und ihn auf der verdichteten Fläche eingrubbern“, erläutert er. „Im nächsten Schritt haben wir den Boden gefräst und gedüngt, um ihn so bestmöglich für die neuen Pflanzen vorzubereiten.“ Die Sommerbepflanzung soll bis in den Herbst hinein Parkbesuchenden Freude bereiten.

(capf)