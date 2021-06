MINT-Ferienkurse in Mönchengladbach : Sommer Camp macht Appetit auf Junior Uni

Info

Das Logo des „Sommer Camp 2021“ Foto: elements of art / Matthias Brucklacher

Werde Sternenkrieger! Intergalaktische Kostüme nach Cosplay-Art schaffen, 5. bis 9. Juli oder 12. bis 16. Juli jeweils 9 bis 14 Uhr, zdi-Zentrum mit dem Dorf-Campus Wanlo, Anmeldung per Mail an [email protected] (Alter 13-18 Jahre)

Systemlösungen der Zukunft – Programmieren bei Scheidt & Bachmann, 21. Juli oder 16. August jeweils 8 bis 16 Uhr, zdi-zentrum mit Scheidt & Bachmann, Anmeldung per Mail an [email protected] (Alter 15-18 Jahre)

Kultur-Hacker, digitale Helden und Fantasiewelten zum Leben erwecken, 3. bis 7. August, 9 bis 16 Uhr, zdi-Zentrum mit der Stadtbibliothek, Anmeldung per Mail an [email protected] (Alter 12-16 Jahre)

Mach dein Ding! Werde zum digitalen Tüftler, 9. bis 13. August, 9 bis 16 Uhr, zdi-Zentrum mit der Stadtbibliothek, Anmeldung per Mail an [email protected] (Alter 12-16 Jahre)

Hack me if you can – capture the flag! Spielerisch zum Hacker werden und Einblick in die IT-Sicherheit bekommen, 4. August, 9.30 bis 12.30 Uhr, Hochschule Niederrhein, Anmeldung unter Angabe des Titels per Mail an [email protected] (Alter 13-18 Jahre)

Programmieren ausprobieren– kleines Modell wie Alarmanlage bauen, 7. Juli oder 14. Juli jeweils 9 bis 14 Uhr, ITZ in Giesenkirchen, Anmeldung unter Angabe des Titels per Mail an [email protected] (Alter 12-16 Jahre)

Die Olympic Gamer Games – Sportprogramm und „Gesundes Gaming“, 26. bis 30. Juli, 9 bis 11 Uhr, BG 3000, Anmeldung unter Angabe des Titels per Mail an [email protected] (Alter 14-18 Jahre)

Digi Tapas – Online-Kurs für Eltern 27. Juli, 18 bis 19 Uhr, Anmeldung unter Angabe des Titels per Mail an [email protected]

Weitere Infos gibt es unter https://mgconnect.de/sommer-camp-2021/