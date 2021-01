Corona-Bekämpfung : Soldaten helfen bei Schnelltests in Altenheimen

Mönchengladbach Seit November sind Bundeswehrsoldaten für die Stadt im Einsatz. Begonnen haben sie mit der Kontaktnachverfolgung bei bekannten Infektionen mit dem Coronavirus. Jetzt helfen sie beim Testen.

Zur Bekämpfung der Corona-Pandemie erhält die Stadt jetzt noch mehr Unterstützung von der Bundeswehr. Am Montag, 1. Februar, werden vier Soldaten bei Schnelltests in drei Altenheimen helfen. Die militärischen Kräfte vom Panzer-Pionierbataillon 130 in Minden werden laut Roland Beeten, dem Leiter des Kreisverbindungskommandos, unter anderem von der kooperierenden Ärztin des Seniorenheims Buchenhain in diese Arbeit eingewiesen.