Sohn des NS-Verbrechers Hans Frank : Niklas Frank: Man hätte meinen Vater verbieten müssen

Odenkirchen Niklas Frank las im Gymnasium Odenkirchen aus seinen Büchern, mit denen er seine Vergangenheit als Sohn von Adolf Hitlers Rechtsanwalt und Reichsminister, Hans Frank, bewältigte.

„Sie sind mutig, dass sie mich eingeladen haben“, sagte Frank zu Beginn seiner Lesung. Schnell wurde klar: Dieser Mann verachtet seinen Vater und alles, wofür er steht. „Ich habe Reden von ihm gehört. Man hätte ihn verbieten müssen!“ Hans Frank war unter anderem als Generalgouverneur von der Wehrmacht besetzter Teile Polens mitverantwortlich für den Mord an unzähligen Juden.

Ein Jahr lang saß Hans Frank im Gefängnis und schickte von dort viele Briefe an seine Familie. „Das war alles gelogen. Er hatte eigentlich nichts verstanden. Als Kind hat man für so etwas einen guten Blick“, erzählte Niklas Frank. Auch aus seinen Gefühlen bei der Hinrichtung seines Vaters macht Niklas Frank keinen Hehl. Seine Worte sind nichts für Zartbesaitete: „Auch den letzten Zentimeter Seil beim Fall hast du verdient bewusst zu erleben. Jetzt kotzt es mich nur noch an, dein totes Gesicht, auf dem die Lügen nicht sterben.“