Zahlen der IHK Mittlerer Niederrhein : Soforthilfe für 5700 Unternehmen in Mönchengladbach

Soforthilfe für 5700 Unternehmen in Mönchengladbach

Mönchengladbach Die IHK Mittlerer Niederrhein präsentierte die Ergebnisse einer aktuellen Blitzumfrage zur Corona-Krise.

5700 Unternehmen in Mönchengladbach ist der Antrag auf Soforthilfe seit Beginn der Corona-Krise bewilligt worden. Das teilte die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein am Freitag mit. Zum Vergleich: Im Rhein-Kreis Neuss gab es bislang 10.000 Bewilligungen, im Kreis Viersen 6600 und in Krefeld 5200. Insgesamt registrierte die IHK Mittlerer Niederrhein bis jetzt 25.700 Anträge auf Soforthilfe.