Gastronomie in Mönchengladbach In „Soanh’s Kitchen“ wird vietnamesische Küche serviert

Ein paar Krümel fallen auf den Teller, das leise Knacken der knusprigen Baguette-Kruste begleitet den ersten Biss. Dann erreicht der Geschmack von frischen Möhren, zartem Hühnerfleisch in Curry-Marinade, Gurke und Koriander den Gaumen. Das Bánh Mì, die vietnamesische Variante eines belegten Baguettes, war schon an der Imbisstheke an der Bismarckstraße bei den Gästen des Soanh beliebt. Nun ist das Team in neue Räume an der Stephanstraße umgezogen. Am Samstag, 3. August, hat das Soanh’s Kitchen eröffnet.