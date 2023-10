Religionsaustausch in Mönchengladbach So war der Tag der Moscheen

Bei der Islamischen Gemeinde Mönchengladbach, die ihr Zentrum in einer ehemaligen Tankstelle und Waschstraße an der Nordstraße hat, wird wie beim VIKZ ein anderer Weg als bei Ditib eingeschlagen. „Wir bilden unsere Imame in der Imam-Schule in Mainz aus“, sagt Yusuk Isik vom Gemeindevorstand des Ortsvereins Mönchengladbach der IGMG, der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüs. Auch wird der Imam von der Gemeinde finanziert. „Wir sind in Deutschland, da ist es selbstverständlich, dass wir in Deutsch predigen und lehren.“ Gleich dreisprachig geht es beim wichtigsten Gebet, dem Freitagsgebet zu. Zu Deutsch und Türkisch gesellt sich auch Arabisch. Yusuk Isik lobt wie Es Mustafa das große Bemühen der Stadt für das soziale Zusammenleben aller Menschen und Religionen. Als Beispiel nennt Yusuk Isik die Werkstatt-Garage, die die Gemeinde dank Unterstützung der Stadt einrichten konnte und in der Kinder und Jugendliche handwerkliche Fertigkeiten erlernen können. In allen Gemeinden steht das Gebet im Zentrum des Glaubens. „Das Gebet besinnt, belebt, verbindet“, so lautet der Spruch zum Tag der offenen Moschee. Er soll täglich gelten, so versichern die Vertreter der islamischen Gemeinden.