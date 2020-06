Kommentar : So wird es viele Verlierer geben

Die Hindenburgstraße. Foto: Isabella Raupold

Meinung Mönchengladbach Keine Frage, 2020 war bisher ein katastrophales Jahr für den Einzelhandel auch in Mönchengladbach. Viele Verkäufer haben in der Corona-Krise ihren Job in den Geschäften verloren oder werden es, auch durch die angekündigte Karstadt-Schließung, noch, meint unser Autor.

Und nun erschwert das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts verkaufsoffene Sonntage und macht sie für die Gladbacher Innenstadt nur sehr schwer möglich, weil das Minto eben so groß ist. Dabei brauchen die Händler gerade in der Corona-Ausnahmesituation die Möglichkeit, ihre herben Einbußen aufholen zu können. Gerade vor dem Hintergrund des Leipziger Richterspruchs sind jetzt Mut, Kreativität und vor allem Zusammenhalt gefragt bei Gesetzgeber, Händlern, Behörden und Gewerkschaft. Auch für Verdi muss es oberstes Ziel sein, in dieser Ausnahmesituation so viele Jobs im Handel wie möglich zu retten. Das Gegeneinander muss ein Ende haben. Sonst sind alle Verlierer.