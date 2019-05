Volksfest in Mönchengladbach : Auf der Rheydter Kirmes geht’s rund

Mönchengladbach Bis Montag lädt das Volksfest zu Spaß und deftigen Speisen ein. Der Fokus liegt auf Familien. Die Wilde Maus ist die Attraktion.

Am Donnerstagmittag herrschte entlang der Gracht noch hektisches Treiben. Zahlreiche Buden entlang der Straße wurden aufgebaut und auf dem Parkplatz nahmen Schausteller die letzten Handgriffe an den Fahrgeschäften vor. Doch nun ist sie bereit, die große Rheydter Frühkirmes. Als eines der größten Innenstadtvolksfeste der Region lockt sie bis Montagabend bis zu 50.000 Besucher an. Abhängig ist das natürlich vom Wetter. Am Freitagabend wird sie offiziell eröffnet. Im Mittelpunkt der Frühkirmes steht die Familienfreundlichkeit.