Virtueller Austausch in Mönchengladbach : Wissenscampus als Teil des Strukturwandels

Mönchengladbach Der Vereinsvorsitzende Hartmut Wnuck stellte in der Digital Lounge mit Mark Nierwetberg von Next MG die Pläne für das alte Polizeipräsidium und die Förderbedingungen vor.

Der Verein Wissencampus, vor etwa einem Jahr gegründet, soll das Projekt voranbringen. Vorsitzende sind Hartmut Wnuck (Stadtsparkasse Mönchengladbach) und Norbert Miller (Scheidt & Bachmann). Vorgesehen ist eine Mischung aus Bildung, Gründerschmiede, Wissenschaft und Innovation. Der Schwerpunkt liegt auf den Bereichen Textiltechnologie, Bioökonomie/Lebensmitteltechnologie, Sozialer Wandel/Stadt der Zukunft/Mobilität sowie Maschinen/Anlagenbau/Smarte Produktion. Hinzu kommen eine Junior Uni, wo bereits Kinder an Naturwissenschaften herangeführt werden, eine Coding School, in der das Programmieren gelehrt wird, sowie spielerisches Lernen in einem „House of Games“.