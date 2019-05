Französisches Gefühl in Mönchengladbach : Der Harmonieplatz wird zum Gourmetmarkt

Mönchengladbach Der Verein „unsere-stadt.jetzt“ veranstaltet von Freitag bis Sonntag zum vierten Mal den französischen Gourmetmarkt auf dem Harmonieplatz. Es gibt zahlreiche Delikatessen und Livemusik.

Ob Elsässer Flammkuchen, Crepes, Quiches, Gebäck, Petit fours, Café, Wein oder Cremant und Champagner – auf dem Rheydter Harmonieplatz wird es von Freitag bis Sonntag all das geben. Der Verein „unsere-stadt.jetzt“ lädt zum vierten Mal zum französischen Gourmetmarkt ein. „Wir holen ein Stück Frankreich an den Niederrhein", sagt der Vorsitzende Peter Homann. Mit dabei sind aber auch Aussteller, die keine französischen Spezialitäten anbieten, aber dennoch gut zum gesamten Ensemble passen. Neben Wohlfühlatmosphäre möchten die Veranstalter auch Musik anbieten. Am Freitagabend tritt daher ab 18 Uhr Rob Sure auf. Der Gitarrist interpretiert bekannte Stücke. Am Samstagabend, ebenfalls ab 18 Uhr, spielt die Band Raumzeit.