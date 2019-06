Veranstaltung in Mönchengladbach : Windberg feiert "mehr als nur ein Stadtteilfest"

Mönchengladbach Im Stadtteil Windberg können Besucher am Samstag, 15. Juni, eine ganze Menge erleben: Von Live-Musik, über Kirchen-Führungen und Trödelmarkt und Besichtigungen des Wasserturms bis zu Führungen durchs Altenheim und die Kleingartenvereine.

Einen ganzen Tag lang feiert sich der Stadtteil selbst, und das an gleich mehreren Stellen. Der Bürgerverein Windberg-Großheide lädt ein, am Samstag, 15. Juni, dabei zu sein bei „Windberg lädt ein... mehr als nur ein Stadtteilfest“. Los geht es mit einem Trödelmarkt an der Annaschule von 10 bis 13 Uhr. Die Vitusschule an der Lochnerallee lädt parallel zum Schulfest von 11 bis 15 Uhr ein. Der Wasserturm an der Viersener Straße ist von 11 bis 13 Uhr geöffnet. Zur gleichen Zeit hat auch das Café Marianne auf dem evangelischen Friedhof geöffnet. Dort werden außerdem Führungen angeboten.