Mönchengladbach: So wird das Stadtschützenfest 2018

Vogelschuss am Samstag : So wird das Stadtschützenfest in Mönchengladbach

Foto: Ilgner Detlef (ilg)/Ilgner,Detlef (ilg) Infos Schützenfest Mönchengladbach: Das sind die Termine

Mönchengladbach Samstag und Sonntag liegt Mönchengladbach ganz in der Hand der Schützen. Welche Highlights Sie nicht verpassen sollten, haben wir zusammengefasst.

Von Christian Lingen

Am Wochenende wird die Gladbacher Altstadt zum Mittelpunkt des Schützenbrauchtums. Die Bruderschaften und Vereine des Bezirksverbands Mönchengladbach, Rheydt, Korschenbroich laden für Samstag und Sonntag zum Stadtschützenfest ein. Am Samstagnachmittag ermitteln die Schützen auf dem Kapuzinerplatz beim spannenden Vogelschuss den „König der Könige“, der sich anschließend ein Jahr lang „Bezirkskönig“ nennen darf. Im Anschluss wird der Platz zur Partyzone mit Livemusik. Die Schützen feiern derweil am Samstagabend beim Ball der Majestäten in der Alten Reithalle des Möbelhauses Schaffrath.

Festlich geht es am Sonntag weiter. Dann versammeln sich die Schützen zunächst in der Münsterbasilika. Dort werden im Rahmen eines Gottesdienstes die neuen Bezirksmajestäten gekrönt. Nach der feierlichen Messe formiert sich am Rathaus Abtei der Festumzug. Rund 2500 Schützen und Musikanten ziehen auf, um ein Schützenspektakel zu bieten, das es im Bezirk so nur einmal gibt. Münden wird der Festumzug in die große Festparade am Alten Markt. Sie ist nicht nur der große Höhepunkt des Stadtschützenfestes, sondern gleichsam auch der der gesamten Schützensaison. An beiden Tagen ist der Kapuzinerplatz der Mittelpunkt des Festes. Dort serviert Kirmeswirt Sven Tusch Deftiges.

Info So ist am Sonntag die City gesperrt Sperrung Die Zugstrecke entlang der Abteistraße, Alter Markt, Hindenburgstraße, Friedrichstraße, Oskar-Kühlen-Straße, Bismarckstraße, Albertusstraße, Kaiserstraße, Viersener Straße, Aachener Straße, Sandradstraße ist am Sonntag ab 15 Uhr gesperrt. Parken Die Parkhäuser an der Steinmetzstraße und Viersener Straße sind während des Umzugs nicht erreichbar. Busse Die Busse zwischen Alter Markt und Hauptbahnhof werden umgeleitet. Es gibt Ersatzhaltestellen. Dauer Bis 18 Uhr.



Das Programm beim Stadtschützenfest

