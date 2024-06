WFMG schafft neuen Im neuen Quartier „Kleiner Garten“ leben

Einen großen Anteil an der Realisierung hat die EWMG, die das Grundstück an den Investor veräußerte, allerdings mit zwei Maßgaben: Es mussten Mietwohnung entstehen und der alte Baumbestand sollte bewahrt bleiben. Ulrich Schückhaus, Geschäftsführer der EWMG, betont die Bedeutung des neuen Wohnquartiers: „Wir brauchen Wohnraum im gesamten Stadtgebiet. Dazu müssen wir neben Neubaugebieten auch im Bestand entwickeln.“ Hier sei das Areal der ehemaligen Hauptschule ein gutes Beispiel. „Wir führen große leer stehende Flächen und Gebäude einer neuen qualitativen und dringend benötigten Nutzung zu und vermeiden gleichzeitig, dass das alte Schulgebäude verfällt.“ So setze „Petit Jardin“ ein starkes Zeichen für nachhaltiges und zukunftsorientiertes Wohnen in Mönchengladbach. Das Projekt kombiniere moderne Urbanität gekonnt mit historischem Charme und etabliere damit neue Standards in der Stadtentwicklung.