Sommerveranstaltung in Mönchengladbach : Endlich wieder Fest am See

Ob das beliebte Feuerwerk in diesem Jahr stattfinden kann, ist allerdings noch unklar. Foto: MGMG

Mönchengladbach Zum 45. Mal findet die beliebte Sommerveranstaltung im Schlosspark Wickrath statt. Die Corona-Pandemie wurde genutzt, um das Konzept zu überarbeiten. Was in diesem Jahr anders ist und welche Highlights es gibt.

In den vergangenen zwei Pandemiejahren gab es das Fest am See entweder in abgespeckter Form oder gar nicht. Die Veranstalter, die Marketing Gesellschaft Mönchengladbach (MGMG) und der Heimat- und Verkehrsverein Wickrath, nutzten die Zeit, um das beliebte Fest neu zu konzipieren. Am 30. und 31. Juli ist es endlich so weit. Hier sind die Highlights.

Kreativmarkt Das gab es noch nie bei Fest am See: Ein Markt, auf dem ausgefallene Produkte gekauft werden können. „Wir wollen keine Produkte größerer Firmen, sondern zahlreiche Unikate präsentieren“, sagt Jacqueline Bourgeois, Bereichsleiterin Veranstaltungen bei der MGMG. Dazu gehören dekorative Accessoires, Holz- und Näharbeiten, Keramik, Taschen, Schmuck und Produkte für Tiere. Aber auch für den Gaumen ist gesorgt. Käsereien, Liköre, Imker, Wursträuchereien, Gewürzwerke und exquisite Marmeladen stehen ebenfalls zum Verkauf.

Auf dem Kreativmarkt kann geshopped werden. Foto: MGMG

Der Kettensägenkünstler Ein besonderer Gast wird beim diesjährigen Fest am See dabei sein. Andrej Löchel ist gelernter Forstwirt und verwandelt Baumstämme innerhalb von 30 bis 45 Minuten in Enten, Pferde oder Bären. Dafür schneidet er das Rohholz mit seiner Kettensäge zurecht, sodass die Skulpturen entstehen. Was man noch alles mit der Kettensäge machen kann, zeigt er dem Publikum das ganze Wochenende live auf dem Fest am See.

Live-Musik Auch ein bunt gemischtes Bühnenprogramm ist wieder geplant. Am Samstag, 30. Juli, treten zwei Bands auf der Hauptbühne auf: Die „CCR Revival Band“ spielt Rock’n’Roll-Klassiker, danach gibt es eine besondere Mischung aus Schlager und Rock’n’Roll mit den vier Musikern der Band „Rebel Tell“. Sie werden Songs von Andrea Berg, Udo Jürgens, den Toten Hosen so spielen, wie es viele wohl noch nie gehört haben. Am Sonntag, 31. Juli, spielen „The Speedos“ ganz ohne Kabel und unverstärkt. Mit Kontrabass, Gitarre, Saxofon, Schlagzeug und Gesangsstimmen sind sie im gesamten Veranstaltungsgelände unterwegs.

Der Kettensägenkünstler zeigt, was man aus Holz alles machen kann. Foto: MGMG

Feuerwerk Ein besonderer Höhepunkt für Besucher ist das traditionelle Feuerwerk am Samstagabend. Wegen der aktuellen Waldbrandgefahr kann es möglicherweise aber nicht stattfinden. Diese Entscheidung wird die MGMG mit den Verantwortlichen der Stadt kurz vor dem Wochenende treffen und dann über Socialmedia-Kanäle von „DeinMG“ kommunizieren.

Spielbereich für Kinder Für die jungen Besucher wird es in diesem Jahr einen neuen Spielbereich geben. Dazu gehören unter anderem eine Piratenschiff-Hüpfburg und die „Minigärtner“, ein Angebot, bei dem die Natur erforscht werden kann.

Preisverleihung des Scavenger-Hunt Die moderne Schnitzeljagd hat vom 27. Juni bis 10. Juli stattgefunden. Rund 400 Teams haben in Gladbach mitgemacht, der Hauptgewinn ist eine Zeppelin-Rundfahrt über die Stadt. Auch andere Preise warten auf die Teams. Bürgermeisterin Petra Heinen-Dauber wird die sie am Sonntag, 31. Juli, 15 Uhr an die zehn Gewinner-Teams überreichen.

