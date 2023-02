Tauschbörse für Gärtner in Mönchengladbach Wie Saatgut in kleinen Päckchen in neue Gärten kommt

Wer nicht über eigenes Saatgut zum Tauschen verfügte, der konnte vor Ort für wenige Euro pro Sorte welches kaufen und später eintauschen. Das Saatgut war in kleine Päckchen verpackt und nach verschiedenen Sorten unterteilt. Heilkräuter, Gemüse und Wildkräuter – dabei schlugen viele Gärtnerherzen höher, wie das von Besucher Dieter Lenzen: „Wir sind zum ersten Mal hier bei der Saatgut-Tauschbörse, haben aber einiges von unserem Saatgut aus dem letzten Jahr mitgebracht und schauen mal, wogegen wir es hier eintauschen können. Ein bisschen Abwechslung schadet ja nie.“ Lenzen hat einen Nutzgarten angelegt: „Im Sommer bis in den Herbst hinein versorgen wir uns eigentlich komplett selbst. Gut, dass meine Frau so gut kochen kann und immer etwas Leckeres zaubert aus den Sachen, die gerade reif sind“, erzählt er.